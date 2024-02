Con mitin y marcha, manifestantes pedirán a AMLO que no se meta en la elección

Amado Avendaño, integrante de la organización del evento, informó que el orador único será Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Expuso que dada la gran convocatoria e interés generado, las más de cien organizaciones decidieron cambiar el destino de la movilización en la capital, que originalmente era en el Monumento a la Revolución para que ahora sea concentración en el Zócalo pues a la plancha de la Constitución puede ingresarse por varias calles.

Además está confirmada la réplica de la movilización en 105 ciudades del país.

“Si el gobierno mete las manos en las elecciones el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el voto no es libre. Si el gobierno amenaza y censura no es un voto libre”, dijo Ana Lucía Medina, una de las organizadoras.

Que el presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección. No más propaganda. No al abuso de los programas sociales. Que se blinde a la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado. No más campañas financiadas por el narcotráfico.

Ana Lucía Medina hizo especial énfasis en la importancia de que se elija bien a los diputados y senadores pues es un cargo tan importante como la presidencia de la República.