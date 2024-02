Xóchitl Gálvez declina ir a marcha del domingo para no arriesgar su candidatura

La aspirante de la oposición a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, anunció que aunque simpatiza con las causas de la marcha “en defensa de nuestra democracia” que se realizará el próximo domingo 18 de febrero, no acudirá para no ponerse en riesgo de ser denunciada por actos anticipados de campaña.

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, declaró en su conferencia.