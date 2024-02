Recibe INE cuatro primeras solicitudes de candidatos para obtener seguridad

En entrevista en el marco de la firma de colaboración entre el INE y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), para promover la cultura cívica e impulsar un voto informado en los comicios del 2 de junio, Humhprey recordó que el INE no es instancia de seguridad, “nosotros organizamos elecciones”.

Sin embargo, dijo que el árbitro electoral mantiene una estrecha coordinación con las autoridades e instancias federales y locales e incluso, ya se han instalado mesas de seguridad, particularmente en aquellas entidades donde se renovará la gubernatura.

Apenas el 7 de febrero, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó a líderes de los partidos políticos el protocolo de seguridad para las candidaturas en el marco del proceso electoral federal en marcha.

Este miércoles, la consejera Taddei dijo que la información relacionada con el proceso electoral 2021, debe ser motivo de análisis para mejorar la coordinación en materia de seguridad entre el INE y la CIRT.

“Pero que yo recuerde… no hay ninguna tipificada como que el crimen organizado no les permitió entrar (a una zona) o instalar una casilla”, resaltó.

Taddei Zavala dijo que si bien se tiene el registro de las presiones que recibió un presidente de casilla para que no se presentará el día de la jornada electoral, es difícil saber si detrás de ello estuvo el crimen organizado, las fuerzas políticas o bien, grupos políticos o vecinales.

“Ese tipo de incidentes sí se presentan y sí se tipifican en el sistema que tenemos para eso. Más allá, yo no recuerdo uno en especial, no se ustedes, que haya sido tipificado como que no se instaló la casilla por presiones del crimen organizado”, resaltó la titular del INE.