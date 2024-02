Sheinbaum defiende Ley Eléctrica e insiste en que "no es inconstitucional"

"Bueno, pues eso que aprueba el legislativo ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa, pero además, en esta resolución resulta que también hubo algo irregular porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3 a 2 en una sala de la Suprema Corte, entonces declaran inconstitucional y ya dijo el presidente que va a impugnar esa decisión", apuntó.

Sheinbaum apuntó que la visión neoliberal en la que se planteaba la privatización de todas las empresas del Estado no ha funcionado, pues apuntó, es fundamental que haya una empresa del Estado para que de soberanía al sistema eléctrico y también fortalezca a la nación y al proprio sistema de energía eléctrica.

Resaltó así que en el caso de México, la existencia de la CFE ha permitido no crecer el precio de la energía eléctrica más que en términos de la inflación.

"No es inconstitucional y es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea una Comisión fuerte, como lo planteó el Presidente, no que regresemos a que cuando solamente CFE generaba sino que combinar, 54% lo genera la CFE y 46% que lo generen los privados, es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite la generación de CFE pero lo que no puede ser es que se beneficie a los privados en contra de la CFE, eso es lo que está a discusión en este momento y hacia adelante es factible que CFE tenga su generación 54% y los privados 46%", insistió la precandidata.