El gobierno impugnará revés a la Ley Eléctrica; AMLO anuncia reforma energética

Este miércoles la Segunda Sala de la Corte concedió un amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual otorgaba ventaja a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas.

La votación para echar abajo la ley tuvo un empate con dos votos: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, a favor, y Lenia Batres y Yasmín Esquivel, en contra. Sin embargo, el ministro Pérez Dayán rompió ese empate al dar su voto de calidad debido a que es presidente de la sala.

Al respecto, el presidente de la República calificó de conservador y de empleado de la oligarquía al dar revés a la Ley de la Industria Eléctrica.

“Uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad, entonces, aunque son dos votos, deciden que no hay empate, que se anula la Ley eléctrica. Claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial”, destacó.

Presentó en la pantalla del Salón Tesorería un texto que le envió el director de la CFE, Manuel Bartlett, en el que le explica que en la Segunda Sala se incurrió en un error, pues en lugar de un voto de calidad, debió turnarse a otro ministro.

"Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los ministros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes en la discusión del asunto de que se trate. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el presidente de la Sala lo turnará a un nuevo ministro para que formule un proyecto de resolución", leyó el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.