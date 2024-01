Noroña representará al PT ante el INE; “Agárrense derechosos”, advierte diputado

Fernández Noroña, justificó que no utilizará la protección, dado que debía mantenerse hidratado, pues durante sus intervenciones “consumía” mucha energía física.

“Yo se que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Además, tomó mucha agua, no consumo mucha energía al momento de intervenir y no puedo tomar agua con cubrebocas”, dijo el ahora portavoz de Sheinbaum, razón por la que se decretó un receso y la sesión tuvo que reanudarse de forma virtual, quedando solo en el pleno.

Este 18 de enero, Acosta Naranjo rindió al cargo, sesión en la que Morena presumió que las encuestas favorecían a Sheinbaum y de paso aclaró que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México solo participaría en los tres debates oficiales que organizaría el árbitro electoral, por lo que no haría caso –sostuvo– a los “falsos llamados” de Xóchitl Gálvez para una confrontación de ideas.