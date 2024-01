El INE avanza en la ruta de la fiscalización de las precampañas

¿Cuál es la ruta que sigue de la fiscalización?

Una vez que los precandidatos entregaron sus respectivos informes al SIF, le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizar los “cruces” de información y elaborar un oficio de errores y omisiones, el cual remitirá a los partidos políticos para que lo revisen y, en su caso, envíen la documentación que se les haya solicitado.

De acuerdo al INE, la Unidad Técnica es la encargada de realizar los dictámenes en la materia a partir de la revisión de los ingresos y gastos reportados por los candidatos, además hace la tarea de monitoreo y auditoria para detectar operaciones y gasto no reportado.

Los dictámenes y resoluciones contienen el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes, las irregularidades encontradas, así como las sanciones propuestas.

Posteriormente, la Comisión de Fiscalización discute, modifica y aprueba los dictámenes y resoluciones.

Compete al Consejo General del INE discutir, aprobar o modificar los dictámenes y resoluciones, los cuales pueden ser impugnados por los partidos políticos o candidatos ante el Tribunal Electoral.

Y serán los órganos jurisdiccionales federal o locales, los encargados de validar los dictámenes y resoluciones.

“A partir de ello (del cruce de información), la Unidad ve si fueron atendidas o no las observaciones que hizo a los partidos y elabora un dictamen en el que dice ‘esto sí quedó solventado, esto no quedó solventado’, para posteriormente presentar una resolución al Consejo General que en su caso, definirá, si procede o no alguna sanción”, detalla la consejera.

Zavala Pérez recuerda que una vez concluida la revisión de los informes, el INE deberá aprobar a más tardar el 29 de febrero, la procedencia o no de una candidatura, las cuales iniciarán a partir del próximo 1 de marzo.

Sanciones:

La ley electoral contempla sanciones para aquellos precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña que estableció el Consejo General del INE.

El Artículo 29, numerales 2, 3 y 4 disponen que los precandidatos que incumplan con sus obligaciones en materia de fiscalización, esto es, omitir presentar su informe o rebasar el tope de gastos de precampaña, no podrán ser registrado legalmente como candidatos.

Además, se le podrá cancelar su registro o, en su caso, la pérdida de la candidatura que hayan obtenido.

En el último supuesto, los partidos políticos conservarán el derecho de realizar las sustituciones que procedan.

Previo a las elecciones intermedias del 2021, el Tribunal Electoral, resolvió confirmar sendos acuerdos del INE por el que ordenó retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y de Michoacán a Raúl Morón, por no presentar sus informes de gastos de precampaña, lo que los dejó fuera de la competencia y Morena tuvo que elegir nuevos candidatos.