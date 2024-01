Morena en el INE: Sheinbaum solo se presentará a los tres debates oficiales

Gutiérrez Luna les pidió debatir con el pueblo, explicarle “lo que se han robado” y lanzó:

“Y les decimos con mucha claridad para que corten su rollo, se salgan de ese tema y lo tengan muy presente: nosotros no les vamos a hacer su campaña. Está su candidata en el suelo y si esta pretendida estrategia de ustedes de querer ir a debates tiene por objeto pretender levantar la popularidad de su candidata, les decimos, olvídense de eso. No es por ahí. No vamos a caer en esa pseudo estrategia que ustedes traen.

“Dejen de provocar, dejen de inventar el tema de los debates. Nos vamos nosotros a atener a los tres debates que ya están acordados, que además nosotros impulsamos aquí (en el INE) que sean obligatorios. Dejen ese discurso mareado, falso, sin fondo de querer más debates”, abundó.