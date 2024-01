AMLO: el país quedará en buenas manos; quien gane será igual o mejor que yo

En su mensaje, en el marco de balance de los programas del bienestar en Zacatecas, el presidente insistió en que al final de su mandato habrá un sistema de salud mejor que en Dinamarca.

"No va a ser mejor que el de Dinamarca, va a ser mejor del mundo. (…) Dicen que no podré, acepto el desafío, me canso ganso de que vamos a ganar, les voy a ganar a mis adversarios”, señaló.

El presidente insistió en que con austeridad y sin aumentar los impuestos ni endeudar al país se ha logrado que los programas sociales se financien y lleguen a los más necesitados.

Por ello, rechazó la posibilidad de que quienes se dedican al comercio informal paguen impuestos y acusó que antes había privilegios fiscales.

“Ahora todos pagamos impuestos. (...) Nos tenían engañados, decían es que si no hay presupuesto es porque los vendedores ambulantes no pagan impuestos, los que se buscan la vida como pueden no pagaban impuestos y ese era el problema, según estos corruptos. ¡No¡ ¿Cuánto podíamos obtener? y además sí pagan, porque todo el mexicano que compra una mercancía paga un impuesto", agregó.

“Ahí va incluido un impuesto, pero todos tenemos que pagar de acuerdo a lo que ingresa a cada quien, de acuerdo a las utilidades, ¿Qué utilidades tiene una gente que se busca la vida para llevar algo a sus hijos? Pues muy poco. Por más que paguen todos, se enlisten como contribuyentes, ¿cuánto se va a recoger?. Muy poquito porque no hay. La gente vive al día, el que sale a la calle a buscarse la vida merece respeto porque en vez de robar está trabajando”, explicó.