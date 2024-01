Entre fuego amigo y confrontaciones, concluyen precampañas de aspirantes

Rompen "pacto de no agresión"

Aunque no existe un pacto formal de no agresión, las punteras por la Presidencia de la República han puesto fin a su política de no confrontación directa.

A diferencia de semanas atrás en las que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez solían encabezar eventos con mensajes con criticas a volver al pasado o mantener la continuidad, en los últimos días ambas precandidatas se enfrascaron en un intercambio de retos y señalamientos.

Claudia Sheinbaum pasó de encabezar mítines hablando de la continuidad y de sus “sueños” para México , a pedirle a su adversaria explicar la guerra contra el narcotráfico iniciada en el gobierno de Felipe Calderón, y a expresar qué opina sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Ello luego de que la abanderada del PAN-PRD-PRI aprovechara el tema de la inseguridad que padece el país para hacer señalamientos al partido gobernante.

En respuesta, la aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México” aseguró que su opinión no es nada positiva, pero le sugirió a Sheinbaum preguntarle a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Sheinbaum y aspirante al Senado de la República quien en su momento también trabajó en la Policía Federal.

“Te reto a que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor”, dijo Gálvez.

En el cierre de su precampaña, Gálvez lanzó un reto a la puntera: debatir, si es que le daban permiso.

“Le vemos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, ¡nos vemos en los debates!”, dijo Xóchitl.

En respuesta, Claudia Shienbuam aseguró que no se necesita permiso, sin embargo “bateó” a su retadora.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, y no por mucho provocar se crece en las encuestas”, respondió la puntera.

“Los señalamientos van a intensificarse. Creo que la pelea interna y también externa va a aumentar conforme avancen los días”, destaca Garciamarín.