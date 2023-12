INE y Tribunal Electoral: clima de incertidumbre los hermana rumbo al 2024

En el Tribunal Electoral, tres de cinco magistrados empujaron la renuncia de su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez y, al mismo tiempo, eligieron, de entre ellos, a su relevo: la magistrada Mónica Soto.

El analista político Christian Carrillo asegura que si el órgano encargado de validar la elección está en crisis, también lo está la democracia en el país.

“El Tribunal Electoral es una parte fundamental en el sistema democrático del país. Se trata de un órgano colegiado encargado de dirimir los conflictos electorales y sin duda, si está en crisis, está en crisis la democracia de nuestro país”, comenta.

Taddei rechaza crisis en el INE

Para la consejera presidenta Guadalupe Taddei la situación que se vive en el INE es parte de la normalidad democrática.

Además, rechaza que se equipare la situación interna que enfrenta el Instituto y el Tribunal Electoral, luego de que en una segunda sesión se aprobó, en votación de seis contra cinco, un mecanismo para “destrabar” los nombramientos clave en el INE y así permitir su correcto funcionamiento.

La primera sesión se suspendió por falta de quórum debido a que tres consejeros y cuatro representantes partidistas abandonaron la sesión en que se discutía ese tema.

“No, me parece que las aguas, ¿cómo dijiste?, agitadas, no estamos en la misma condición (que el TEPJF). No hay que igualar estas dos instituciones, ambas somos instituciones hermanas en la materia electoral, por supuesto.

“Pero esto corresponde a un tema sustancialmente diferente al del Tribunal Electoral, les recuerdo que aquí en el INE, la presidencia, que era el tema que estaba allá en discusión se asigna desde la Cámara de Diputados, allá no, hasta el propio colegiado es el que asigna, por eso se presentan también esos problemas, aquí estamos en otro a situación”, detalla.

Además, asegura que la falta de designaciones no pone en riesgo “absolutamente nada de lo que está trabajándose en el proceso electoral” rumbo al 2024.