Priistas presentan agrupación política; apoyarán candidatura de Sheinbaum

Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que el proceso interno para elegir al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que resultó electo el panista Santiago Taboada.

En noviembre pasado, Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, dio a conocer en redes sociales su renuncia al tricolor, al destacar que ya no coincidía con la visión actual del partido.

"No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que anima a seguir participando en la vida pública", explicó, al tiempo que dio a conocer la creación de la Alianza Progresista.

🚨 Los expriistas Adrián Rubalcava, Alejandro Murat y Eruviel Ávila dieron a conocer este martes la creación de la “Alianza Progresista", que sumará fuerzas para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.



📹: @vallejomora pic.twitter.com/Kl957cTNJN — Expansión Política (@ExpPolitica) December 19, 2023

Por su parte, el senador Eruviel Ávila, formó parte de un grupo de políticos priistas que en julio pasado renunció al partido, tras las diferencias que mantenían con la actual dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno.

Junto con el exgobernador del Estado de México, salieron del tricolor los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga.

En rueda de prensa, los expriistas aclararon que no están por una “chamba, para formar un partido político, adherirse a Morena o entrometerse en la vida interna de ese partido, a quitarles espacios o “robarles” las tomas de decisiones o imponer candidaturas.

Rechazaron, además, que la decisión que tomaron sea un acto de oportunismo; aclararon que decidieron sumarse a la candidatura de Sheinbaum, pero dijeron que aún no han tenido un contacto directo.

“Hemos decidido crear la alianza progresista. Encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y que propone la transformación de México: la de la doctora Claudia Sheinbaum”, argumentó Murat Hinojosa.