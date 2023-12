Adrián Rubalcava renuncia al PRI; apoyará a Claudia Sheinbaum

“No estoy por un espacio y no estoy buscando que me compensen con un cargo o una chamba”, sostuvo Rubacava, no obstante señaló que sí le gustaría ser parte de equipo de Sheinbaum de llegar a la presidencia, pero de no ser así “por lo menos me quedaré con la tranquilidad de que yo no fui parte de la impunidad”.

Rubalcava sostuvo que Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, le señaló que el acuerdo para sólo aprobar a Taboada como precandidato único fue tomado hace seis meses a cambio de una senaduría y una diputación; después el PRI negoció y obtuvo otra senaduría.