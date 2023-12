De la Madrid: "La 4T busca mantener a los mexicanos en 'modo sobrevivencia'”

Le toca encabezar a este grupo plural para organizar foros de la Coalición ¿Cuál es el objetivo en la construcción del plan de gobierno para Xóchitl Gálvez?

Es que trabajemos hacia un país de clases medias, sin pobreza extrema, sin hambre. Cerca de 11 millones de mexicanos hoy en día viven en pobreza extrema, lo que se busca es de superen esa condición.

De lo que se trata es de que no haya personas en situación de miseria, pero que tampoco haya esta opulencia. Esa clase media, al final del día: la población que tiene ingresos suficientes para comer tres veces al día de manera sana y variable, que también tienes ingresos para poderte hacer de una vivienda ya sea propia o rentada,que tienes ingresos suficientes para poderte vestir y también son sociedades en donde los servicios públicos principalmente están en educación, en salud y en seguridad y justicia. Todas las políticas públicas, tienen que estar dirigidas a eso.

¿Cómo quitar el monopolio de la pobreza que tiene el gobierno y Morena en el discurso?

Con una visión diferente a la del gobierno actual que prácticamente lo que trata de hacer es mantenerte en modo de sobrevivencia. Te voy a dar unos apoyitos, con esos vas a sobrevivir, y por cierto, para mucha gente es verdad con eso vas a sobrevivir porque la economía actualmente no ha crecido, el país no ha avanzado, no ha prosperado pero es claro que la gente se siente también agradecida' porque me estás ayudando, por lo menos, a salvar el día.

¿Y cuál es el mensaje del Frente y de Xóchitl Gálvez?

El mensaje de Xochitl es: Oye, no vinimos a sobrevivir vinimos a salir adelante y por qué sí es importante porque yo me he encontrado lamentablemente mucha gente que ya llegó a tal nivel de desánimo porque lo ha intentado tantas veces y no le ha salido que al final del día sí muchos ya pensaron que no tienen otro destino, que no tienen otra posibilidad y creo que el primer mensaje es no te puedes conformar con eso pero claro que necesitamos trabajar para que tengas oportunidades.

El mensaje es: Tú no tienes por qué resignarse con lo que tienes y el mensaje es que los apoyos sociales se mantienen. Porque dice (Xóchitl) sirven, pero no son suficientes. Y tenemos nada más esta vida para salir adelante.

Para nosotros el tema es generar riqueza y oportunidades, mejores empleos y de esa manera combates a la pobreza.

¿Cómo harán para convencer a la gente de que el país que ven por las mañanas no es su realidad?

Ojalá que hubiera sido tan bueno para gobernar como para comunicar porque en comunicación, la verdad 10. ¡Excelentes!, como gobernantes, un fracaso. No vamos a pelearnos con el diagnóstico que tú tienes de tu realidad porque hay cosas en las que los mexicanos piensan que vamos mejor bueno, pues para qué nos peleamos con eso hay cosas en las que saben que no las encuestas son muy claras, ¿cuál es la principal preocupación de los mexicanos? es la inseguridad.

En este gobierno perdimos 10 años en la prueba PISA, en matemáticas 20 años, perdimos 4 años en esperanza de vida, la gente no tiene medicinas, las mujeres que tienen un parto mueren más que antes. Que me digan ¿cómo es que están pensando en los pobres si permiten eso?

La verdad es que fue muy buen eslogan de campaña y manipulan. Lamentablemente hay quienes se sienten identificados con este gobierno porque sienten que los ven y les hacen caso, pero en los hechos las políticas públicas de este gobierno no han sido para que la gente salga de la pobreza.