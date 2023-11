Sheinbaum visita Iztapalapa; Gálvez la critica por no ir a la FIL de Guadalajara

Gálvez critica ausencia de Sheinbaum

En Guadalajara, Jalisco, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que su contrincante Claudia Sheinbaum rehuyó a la Feria Internacional del Libro (FIL) por el abandono del gobierno morenista a la cultura.

“Zacatito pa´l conejo. No quiso venir a la FIL, qué tal ¿eh? No quiere venir porque ha traicionado y abandonado la cultura y a los científicos”, dijo Gálvez en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño, en Guadalajara, Jalisco.

Recordó que ese estado y ese evento marcan “donde todo empezó”, pues fue en la FIL de hace un año donde ella acudió y habló de los programas sociales, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió para asegurar que ella quiere eliminarlos.

“Ni un paso atrás para los adultos mayores (…) Los programas sociales se van a quedar, tengan la certeza de que no vamos a llegar con una visión destructiva”, sostuvo.

A sus seguidores, dijo que sí habrá una mujer en la presidencia, pero no cualquiera, y dejó clara la diferencia con Sheinbaum: “México necesita una mujer empática, no una mujer fría, México necesita que su próxima presidenta de la República sea una mujer fuerte y con corazón”.

“No necesitan una científica a la que se le cayó el metro por ineptos y corruptos”, dijo Xóchitl y aseveró que a ella nadie la manda.

“Soy una mujer que nadie manda, no soy una mujer obediente, no soy una mujer sumisa, no soy una mujer que dice ‘sí, señor, lo que usted diga’. Yo soy una mujer que viene a defender a los ciudadanos”, añadió

¿Cuál es la diferencia con la señora que está enfrente? Ella no tiene la fuerza para cambiar lo que haya que cambiar, ella viene a obedecer, ella promete lo mismo: más violencia, más energía sucia, más violencia”, expresó la coordinadora del Frente.

Sheinbaum se ausenta de la FIL

Temprano, la precandidata Claudia Sheinbaum informó en X (antes Twitter) que no acudiría a la FIL por cuestiones de agenda.

“Fui invitada por mi querido compañero y amigo Paco Ignacio Taibo II a presentar su libro, sin embargo por problemas de agenda no podré estar ahí”, dijo al desear suerte a la feria del libro en Guadalajara.