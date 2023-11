Perredistas admiten tensión en Va por CDMX, pero aseguran que no habrá ruptura

Guadalupe Acosta, integrante del FAM, considera que el proceso interno camina conforme a los tiempos establecidos en la convocatoria, por lo que descartó cualquier ruptura. Además, anotó, “se registraron tres precandidatos: Cházaro, Taboada y Ruvalcaba, en ese orden”.

“No dudo que siempre haya problemas para una alianza. Yo que he estado en tantas, no me espanto de eso. Veo que el proceso va caminando. Veo registrados a aspirantes de los tres partidos PAN, PRI y PRD, además entiendo que va haber debate y una encuesta y será el 3 de enero, cuando se conozca el resultado”, anotó el exdirigente nacional del PRD.

Acosta Naranjo dijo que el Frente va con paso firme para ganar no solo la presidencia de la República, con Xóchitl Gálvez a la cabeza, sino la jefatura de gobierno de la CDMX y las 16 delegaciones.