Luis Cházaro se registra como aspirante del PRD a la jefatura de gobierno

“No se entendería que en la ciudad más politizada del país, más analítica, más crítica, más progresista, no tuviera un método similar al que hicimos en la presidencia de la república. Lo exigimos desde el PRD, unidad en la coalición Va por México es lo que hoy se requiere”, afirmó.

Adelantó que el PRD pugnará porque el proceso para definir la candidatura de la alianza Va por la CDMX se lleve a cabo en igualdad de circunstancias de todos los partidos.

“Unidad en la libertad, unidad en la democracia, unidad no en la imposición. Queremos que las mujeres, que los hombres, que la diversidad, que los hombres y las mujeres expresen quién quiere que encabece esta coalición”, señaló.

Panistas fueron los ausentes

En el registro de Luis Cházaro, estuvieron presentes el aspirante al mismo cargo dentro de la alianza Va por CDMX, el priista Adrián Rubalcava, así como los alcaldes Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras; Alfa González, de Tlalpan; el senador y exmandatario capitalino Miguel Ángel Mancera, entre otros diputados locales y federales del PRD y PRI.

Luis Cházaro afirmó que como una cortesía y muestra de unidad fueron invitados todos los integrantes de la alianza en la Ciudad de México, sin embargo, fueron ellos quienes decidieron no asistir al evento.

Agregó que, como aspirante a la jefatura de gobierno, el perredista no fue invitado al evento que este mismo miércoles se llevará a cabo el Partido Acción Nacional para el registro de Santiago Taboada.

“Taboada no me ha invitado y si me invita acudiré. Adrián Rubalcava si me invitó (a su registro como precandidato del PRI a la jefatura de gobierno) y sí voy a ir”, apuntó.