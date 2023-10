"No le voy a dar mi gobierno al PRIAN jamás", advierte Samuel García

A pesar de ello, el emecista anunció que este jueves continuará trabajando en Nuevo León, pues adelantó que este mismo día entrará en operación un nuevo helicóptero Black Hawk que completará la nueva división aérea de Fuerza Civil de Nuevo León, en tanto que a las 11:00 de la mañana arrancarán 300 nuevo camiones ecológicos y a las 4:00 de la tarde se encenderá la segunda bomba de la presa El Cuchillo.

En tanto que el próximo sábado presentará el informe de su segundo año de Gobierno.

Hoy de nuevo madrugando 4/11…

Tranquilos no hay manera que yo muerda esa manzana envenenada. Esa manzana prohibida. No le voy a dar mi gobierno y el Nuevo Nuevo León y su mejor momento al PRIAN JAMÁS y que regrese la corrupción y mediocridad de la Vieja Política (PRIAN) — Samuel García (@samuel_garcias) October 26, 2023

Desde la tarde de este miércoles, Samuel García había manifestado ya su descontento ante la designación que el Congreso local hizo para nombrar a un gobernador interino, acusando que se trataba de algo ilegal.

AMLO le brinda su apoyo a Samuel

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a Samuel García, con quien ha tenido una buena relación, a pesar de ser de partidos políticos distintos.

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León, además hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. No puedo decir más que eso, la parte político-electoral, no me corresponde”, dijo el mandatario federal cuando se le preguntó su opinión de la solicitud de licencia.

Esta semana, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que la disputa por 2024 será entre Morena y Movimiento Ciudadano, ya sea con Samuel García como candidato interno o bien, con la opción ciudadana que podría ser Marcelo Ebrard.

"Yo creo que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa", dijo en entrevista unas horas después de que García, aún gobernador de Nuevo León, solicitara licencia al Congreso del estado de Nuevo León para buscar la candidatura presidencial emecista.