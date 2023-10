Al estilo El Bronco, Samuel García "coquetea" con la Presidencia

Lourdes López Flores considera que parte de la aspiración de García se funda en que vino de abajo y logró ganar la gubernatura de Nuevo León.

“No es el momento, fuiste electo para seis años, te pronunciaste en que cumplirías, criticaste a quien no lo hizo. Está acabando con la figura del gobernado, ¿por qué la gente se distancia no solamente de los partidos, sino también de los políticos? Porque no cumplen con lo que prometen... Tienen el ego alto, que porque pueden por aquí, pueden por allá. El que puede hacer lo más, puede hacer lo menos, es un príncipe de derecho, pero no creo que aquí sea aplicable”, sostiene.

Una ventaja que tiene Samuel García es su popularidad, pero que no es conocido en todo el país, por lo que en caso de buscar la candidatura de MC, deberá visitar territorios que les son extraños.

“Samuel García es político popular, un político que llama la atención, sobre todo de las generaciones más jóvenes, de la generación z, pero no es un político con capacidad nacional. Es un político que tendría que empezar ya a darse a conocer a nivel nacional y buscar firmas en estados que le son tan ajenos como sería un Veracruz, un Tabasco, un Yucatán, un Chiapas”, explicó Viri Ríos en el podcast de Expansión Política y otros datos .

Hasta agosto pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuenta con el 60% de aprobación y era el tercer mandatario más popular del país de acuerdo al Ranking de los Gobernadores, realizado por CE Research .

“Tanto el bronco como como el actual gobernador arrancaron sus campañas para la gubernatura muy abajo y lograron ganar, entonces creo que esa ese sentimiento y esa experiencia la deben de traer a flor de piel y eso les inspira y les motiva”, agrega Pedro Torres.