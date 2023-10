Congreso de la CDMX da licencia de Sandra Cuevas para buscar candidatura

Sandra Cuevas denuncia exclusión

En rueda de prensa este lunes 2 de octubre, Sandra Cuevas pidió a los líderes de la alianza “Va por la CDMX” que no la excluyan del proceso interno para la candidatura a la Jefatura de Gobierno por no estar afiliada a ninguno de los tres partidos.

En su calidad de alcaldesa, Cuevas denunció que de manera deliberada las cúpulas acordaron proponer dos perfiles por cada partido, lo cual la dejaría fuera del proceso interno de la alianza.

“No voy a permitir, de ninguna manera, que pasen por encima de mí. Efectivamente, nunca he estado afiliada a ningún partido político, ni lo estaré pero sí he demostrado ser la verdadera oposición, he estado en todas y en todo con la oposición”, señaló.

¡Mi lucha es por México! Por ello pedí al #FAM no ser excluida para la selección del candidato a la jefatura de gob. de la #CDMX. Deseo un proceso democrático donde participemos solo los mejores sin importar que no esté afiliada a algún partido político. #SCA pic.twitter.com/3vTgu5b0jB — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 3, 2023

Ante versiones de una supuesta lista de seis aspirantes ya establecidos, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, publicó en sus redes sociales que los tres partidos se mantenían en pláticas para definir el método de selección de candidatos.