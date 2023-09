Sandra Cuevas pedirá licencia por 16 días para buscar la Jefatura de la CDMX

"Dejaremos a un líder moral que va a estar cuidando desde el día 1 y hasta el día 16 cada una de las 33 colonias, aquí no se descuidada nada, no quiero desorden en la vía pública, no quiere regresar y hay más pergolas o más puestos...todos los proyectos se deben atender, todas las obras y compromisos se tienen que atender", dijo Cuevas al precisar que hará una campaña sin llevarse a ninguno de los integrantes de su equipo en la alcaldía.

Desde hace unos días atrás, Sandra Cuevas se sumó a la lista de aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio por México.