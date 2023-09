Sheinbaum, Delgado y Monreal piden diálogo con Ebrard

Es un error subestimar a Marcelo Ebrard, dice Monreal

El senador con licencia, Ricardo Monreal pidió al excanciller Marcelo Ebrard, quedarse dentro de las filas de Morena y consideró como un error subestimarlo o “empujarlo” a participar en otra alternativa política fuera del partido.

A pregunta expresa, dijo que Ebrard Casaubon es su amigo:

“No me gustaría que se fuera (de Morena). Es necesaria su fuerza política, de sus compañeros, son casi 35 diputados federales; son 12 senadores de la República, son muchos presidentes municipales del país y no conviene que esa fuerza política se vaya con él”, remarcó.

Entrevistado a su llegada a la reunión que convocó el líder nacional del partido, Mario Delgado, con la ganadora del proceso interno, Claudia Sheinbaum y los contendientes del mismo, Monreal pidió al exjefe de gobierno, que “piense bien lo que va hacer”.

“Es un error subestimar a Marcelo Ebrard. Es un error la fuerza política que él puede representar. Y es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas. Yo me muestro preocupado”, remarcó el zacatecano.

Y tras refrendar su solidaridad con el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), comentó que si el exfuncionario federal busca la candidatura presidencial por otra vía, “puede terciarse la elección” federal del 2024.

“Para mí, es importante que Marcelo se quede. No se puede minimizar ni tampoco subestimar la fuerza que pueda representar Marcelo, sí en las clases medias, pero también un sector del partido y afuera con votantes libres. Yo no me confiaría”, indicó.

Además, llamó a iniciar cuanto antes el proceso de “cicatrización” de Morena: “es importante empezar a hacerlo y no excedernos en confianza, ni tampoco desbordar en optimismo de que ya está todo resuelto”.