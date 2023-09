Cuauhtémoc Blanco levanta la mano para buscar la jefatura de gobierno de la CDMX

"Yo lo he dicho muchas veces, sí me encantaría pero hay que esperar los tiempos, sí me encantaría irme a la Ciudad de México y competir, pero pedir primero autorización y, como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), pues será encuesta, entonces no sé la verdad quién más vaya a participar, pero si me encantaría ir", expresó.

El gobernador resaltó ser una figura conocida no solo en Morelos y en la Ciudad de México, sino también en el extranjero. Precisó además que esperará los tiempos para poder formalizar sus aspiraciones políticas.

En 2015, Cuauhtémoc Blanco asumió el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, postulado por el Partido Social Demócrata (PSD); mientras que en el 2018 se convirtió en gobernador de Morelos, respaldado por el Partido Encuentro Social (PES), en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y Morena.