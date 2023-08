SeBuscaCandidat@: ¿Qué hicieron los aspirantes del Frente con su primer sueldo?

El abogado panista Santiago Creel Miranda, quien este 14 de agosto renunció a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados y presentó su solicitud de licencia definitiva como diputad federal, ganó su primer salario incluso antes de ser mayor de edad.

El primer trabajo de Creel, según contó, fue como mensajero en la financiera Sofimex. Este primer cheque es al día de hoy, un recuerdo que el político aún resguarda, pues nunca lo gastó.

"(Mi primer salario) lo gané cuando yo tenía 17 años; trabajé en una financiera que se llamaba Sofimex, estaba en 5 de mayo, en el Centro; trabajé de mensajero y poco a poco fui ahí ascendiendo. Y al cabo del tiempo, me tocaba contar bonos en ese momento en las bóvedas. Y ya cuando entré a la carrera estuve en el departamento fiduciario 17 años. ¿Qué hice con mi sueldo? No lo gasté; es un cheque que lo tengo todavía ahí en mi casa", contó.

La senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien también es una de las fichas fuertes para ser candidata presidencial de la oposición en 2024, contó que el primer salario que recibió fue cuando trabajó en una tienda en Guamanta, Tlaxcala, que se llamaba La Ortofónica.

Beatriz Paredes tiene 69 años de edad, y cuenta que comenzó a trabajar desde muy pequeña. Aún cursaba la secundaría cuando a escondidas de su padre, consiguió su primer trabajo y en el que recibió su primer salario, dinero que le sirvió para comprar libros y colores.

“Mi primer sueldo lo gané siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC…No es cierto, no es cierto. No, yo empecé a trabajar en la secundaria. Mi primer sueldo lo gané trabajando de vacaciones en una tienda en Guamanta, Tlaxcala, que se llamaba La Ortofónica, que me fui a trabajar sin permiso de mi papá y cuando llegó mi papá un día a comprar, me fui a esconder al área de colchones porque no quería que me viera", dijo.

“Compré libros, compré unos Prismacolor, estos lápices para iluminar, y le compré una cosa a mi papá”, agregó.