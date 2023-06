Candidato de Morena será elegido con encuesta, afirma Mario Delgado

En entrevista con Carmen Aristegui, el líder morenista detalló que las encuestas morenistas se levantan con una tableta, sin uso de papel y se puede georeferenciar dónde y cuándo se tomó la opinión de cada ciudadano entrevistado, incluso si la persona acepta hasta se puede grabar su voz, por lo que –aseguró– son confiables.

Sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el canciller Marcelo Ebrard y el diputado del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña piden algunas modificaciones a este método.

Monreal ha advertido que si la encuesta es del partido no participará en el proceso. Ebrard por su parte ha expresado que en todo caso debe haber otras encuestas espejo para dar confiabilidad.

Fernández Noroña ha aceptado medirse, siempre y cuando –advierte– haya condiciones de equidad en el proceso.

El pasado martes, Fernández Noroña reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya convocado a la cena que sostuvo con las llamadas “corcholatas” presidenciales, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, el canciller Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“La exclusión es injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros. Las encuestas me ponen en tercer lugar, por arriba de Adán Augusto", se quejó el diputado del PT, al establecer que bien pudo presentarse cuando se enteró, pero no lo hizo.

Para limar asperezas, el dirigente de Morena Mario Delgado recibió a Fernández Noroña en sus oficinas y lo invitó acudir el domingo a la sesión de Consejo Nacional de ese partido, donde se emitirá la convocatoria para designar al “Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”.

Durante la reunión se fijarán las reglas, fechas y requisitos para participar en el proceso.

Desayuné con ⁦@mario_delgado⁩. Confirmé mi participación en el Consejo Nacional de ⁦@PartidoMorenaMx⁩ del próximo domingo. pic.twitter.com/Xnrg7O4QoO — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 7, 2023

El sábado pasado se emitió la convocatoria al Consejo Nacional, la cual se realizaría el 11 de junio. Sin embargo, este miércoles se envió a los consejeros una adenda para adelantar la hora: la cita será a las 11:30, pero el evento comenzará a las 13 horas del domingo, en un hotel de Avenida Revolución, en la Ciudad de México.