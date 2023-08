Aspirantes del Frente piden al PRD que continúe como aliado

La senadora Beatriz Paredes, del Revolucionario Institucional (PRI) consideró que el PRD debe regresar al Frente pues es necesario para la coalición.

El Frente Amplio, recordó la priísta, ha sido convocada por la sociedad civil y reunió a los partidos históricos de México y al PRD “al que convocamos a que se una nuevamente, pues su participación es importante para nosotros en este movimiento democrático en nuestra patria”.

Pero reconoció “el gran desafío para el Frente es que esto no sea una farsa”, tal como han alertado los perredistas, inconformes porque a su juicio no fue adecuado que no se reconocieran las “simpatías” que respaldaron a Mancera y Aureoles.

También en su mensaje de apertura la senadora de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, le dijo al PRD: “los necesitamos”.

“Yo saludo muchísimo a todos los partidos, al jefe Zambrano le digo, él fue mi jefe de campaña en Hidalgo, por eso le digo: jefe Zambrano, nos hace falta”.

El también panista Santiago Creel MIranda instó a los perredistas a mantenerse en el Frente.

“Quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Jesús Zambrano y, por su conducto, a toda la militancia del PRD. Jesús, tú y tu partido son indispensables en el Frente. Aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro, sin lugar a duda”, les planteó.