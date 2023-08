Gálvez, Paredes, Creel y De la Madrid pasan a la siguiente etapa del Frente

Danza de cifras

El Comité Organizador del FAM sólo informó haber reunido 1.9 millones de “simpatías”, pero rechazó proporcionar el desglose de éstas reunidas por cada uno de los aspirantes que cumplieron el umbral requerido, aunque se había comprometido a proporcionar los datos por principio de “máxima publicidad”.

Arturo Sánchez y Alejandra Latapí, integrantes del Comité Organizador, aseguraron que no dieron cifras para no generar “ningún elemento de inequidad en la competencia”. Además, “todavía no termina el proceso” o “nunca dijimos que lo informaríamos en este momento”, se deslindaron.

Sin embargo, la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que llegó a 555 mil firmas, con lo que se habría colocado en la delantera, según lo expresado por los propios aspirantes.

Según el diputado panista Santiago Creel Miranda, él reunió 350 mil respaldos.

Enrique de la Madrid Hurtado será el primero en participar en el Foro y no quiso dar a conocer el número de firmas que reunió.

El Foro se realizará a partir de las 19:00 horas, durará hora y media y será moderado por los comunicadores Gabriela Juárez y Manuel López SanMartín, pero no fue comunicado el formato o si se permitirá el debate.