Frentistas difieren sobre impulsar una reforma fiscal de llegar a la Presidencia

Así, las visiones de los frentistas se dividen principalmente en estos dos puntos, sin embargo los cuatro coinciden— con algunos matices—, en que en caso de ganar la contienda sí llevarían a cabo una revisión de la administración del actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no como una venganza o a partir del rencor.

"Yo lo que le diría a la Auditoría Superior de la Federación que deje de ser alcahueta de los gobiernos y que se ponga a trabajar en que los políticos rindan cuentas. Pero mi enfoque sería mucho más importante a crecer económicamente, atraer inversiones, generar empleos", dijo Gálvez Ruiz.

Mientras que Paredes expresó que "estar pensando en la revancha o en la venganza no es de profesionales. Creo que lo que se requiere es un gobierno de profesionales y en donde al revisar las auditorías, al revisar las entregas-recepción, salten problemas, actuar como se debe actuar según la contraloría y según la legislación".

De la Madrid consideró que no es necesario poner lupa a la actual administración pues aseguró, "todo está a la vista".

"Lupa es cuando tienes que ir a buscar algo, y todo es tan evidente, un gobierno fracasado porque no se puede hacer nada bueno a partir del rencor y del odio, nada funciona, nada en la vida se hace bueno a partir del rencor y del odio, entonces no, no necesitamos lupa, lamentablemente todo es bastante evidente", dijo.

Aunque Creel declaró que sí será necesario llevar a cabo una auditoria especial que revise desde lo más grave, que es la violencia en México, hasta el sistema de salud y los presuntos casos de corrupción como Segalmex.