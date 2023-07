Beatriz Paredes: “Hay riesgo de que se pretenda hacer una elección de Estado”

¿El Frente Amplio puede ser competitivo ante Morena a pesar del tiempo que se lleva de ventaja?

Yo creo que la posibilidad de que el Frente opositor sea competitivo tiene que ver con que tengamos una buena propuesta, una propuesta que satisfaga las expectativas de la sociedad, que sea una propuesta creíble y que tengamos la capacidad de articular a distintas posiciones con una alternativa desde mi punto de vista socialdemócrata.

¿Cuál es el objetivo de Beatriz Paredes para participar en ese proceso?

El objetivo sería construir una propuesta con mis compañeros, con mis compañeras, con la ciudadanía, con los partidos que están participando. Me parece que el país tiene que encontrar cómo convivir en la diferencia, cómo reconocer que tenemos intereses diversos, pero los mejores momentos de México han sido cuando hemos subordinado estos intereses diversos en beneficio de las ventajas del desarrollo nacional, de encontrar las alternativas para el desarrollo nacional.

El mundo está en un momento muy complejo, no podemos ignorar el cambio de época que está caracterizando al siglo XXI. Tenemos que insertarnos en la era del conocimiento, tenemos que darle oportunidad a las nuevas generaciones de que accedan a educación que verdaderamente les enseñe, los forme, les llene de instrumentos para salir adelante. Entonces, hay enormes desafíos. Quiero participar porque estoy preparada para resolver con los ciudadanos, con la sociedad, esos desafíos.

A principios de julio, Paredes se registró a la contienda del Frente Amplio por México. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

¿Hay piso parejo en el proceso del Frente Amplio?

A mí me parece que el tema de la plataforma ha causado muchos, muchos problemas porque no funcionó bien, no arrancó bien al principio y hasta ahorita sigue sin funcionar fluidamente, y eso está afectando mucho, sobre todo a aspirantes que tenemos simpatizantes de las áreas rurales.

Yo te diría que fue un diseño —el de recolección de firmas— que preeminenció las áreas urbanas de determinados perfiles.

Los que tenemos nuestro mayor número de simpatizantes en las áreas rurales, donde no todo mundo tiene un teléfono celular inteligente, no todo mundo tiene un iPad y no todo mundo es ducho en manejar ágilmente las aplicaciones, bueno, pero así ha sido y hemos tratado de encontrar mecanismos para superar eso, pero si la plataforma no funciona bien, pues eso sí es un problema.