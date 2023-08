De la Madrid: "México debe abandonar un sistema presidencialista exacerbado"

En esta unión de los partidos, ¿qué papel juega Movimiento Ciudadano?

Se les hacen reiteradamente todos los días invitaciones y ellos tratan de venderle al mundo la idea de que son la nueva opción. Perdón, no lo pueden hacer ahorita, porque somos un mundo en donde vamos a optar entre dos opciones, nada más entre dos. Y entonces quedan un poco ahí atrapados.

Y yo siempre pongo un ejemplo, que van a ver que el tiempo me va a dar la razón: Jalisco que es uno de los dos estados que gobiernan, si tú dejas al Movimiento Ciudadano ir solo, pierde contra Morena. Ahí están las estadísticas, están los datos. ¿Van a perder (Morena)? ¡No, hombre!

¿Qué va a pasar? Nosotros estamos en la mejor disposición de que una persona de Movimiento Ciudadano encabece la gubernatura de Jalisco. Y los apoyaríamos y ganamos. Vas a ver que ahí está la prueba entre la teoría y la realidad, en Jalisco.

Si no jalas con la oposición, pues ¿con quién estás? Tampoco hay que ser así muy inteligente para saber que o estás del lado de construir la democracia o puede ser que estés del lado del poder el día de hoy. Así es sencillito.

En el Frente, ¿todos los aspirantes tienen las mismas condiciones?

No, yo creo que no. Yo creo que todos partimos de diferentes temas, porque aunque tengamos coincidencias, pues somos personas diferentes. Tenemos experiencias diferentes, tenemos visiones del mundo, en algunos casos coincidentes, pero no somos iguales, no son las mismas. Entonces no, no estamos en lo mismo, pero no importa.

Las reglas, por lo menos de la elección, sí son parejas. ¿Cuáles son? Que los ciudadanos decidan. Las reglas eran: '¿se pudo inscribir el que quisiera?' Se pudo. Ahora el reto es pasar 150,000 firmas. Se dice fácil, está bien difícil, pero entonces ahí viene la siguiente criba y ya los que pasemos las 150,000 , pues ya queda un número reducido en donde vamos a ir a debates.

La población es la que va a decidir y ahí es donde yo me someto a esas reglas del juego, me favorezcan o no. Mi obligación es presentar opciones, es hablar del México posible, es hacer mi mejor esfuerzo por crear ese país y mi obligación es hacer todo lo posible porque se salga Morena del poder.

Pero si no me favoreciera a mí el voto, para ser quien lo encabece, mi obligación es apoyar al Frente, porque sigo pensando que a Morena es lo peor que le puede pasar a este país.

¿Qué opina del "efecto" Xóchitl Gálvez?

Yo creo que es algo positivo para la alianza. Por un lado es positivo para el Frente Amplio porque nos trajo, nos contribuye a traer esta mayor visibilidad. Eso me parece muy positivo. También te habla de que los mexicanos y las mexicanas están urgidos a encontrar una respuesta.

Me parece que es un movimiento tan atractivo que hasta el presidente está verdaderamente emocionado, porque ya se le olvidaron sus mal llamadas ‘corcholatas’ y está tan entusiasmado con nuestro método que dijo, ‘a mí cómo no se me ocurrió’.