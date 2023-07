Diario de las (no) campañas: Sheinbaum pide no olvidar el desafuero de AMLO

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, llamó a los jóvenes a recordar el intento de desafuero en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2004 y 2005.

“Que no se olvide que quisieron desaforar al presidente de la República a la mala, que no se olviden las luchas estudiantiles, que no se olvide la masacre de 1968 a los estudiantes”, dijo durante una asamblea realizada en el Pabellón FENAPO, en San Luis Potosí.

La política apuntó al expresidente Vicente Fox de haber “inventado un delito” contra Obrador y criticó también al exmandatario Felipe Calderón.

“Fox era el presidente entonces y él le inventó al presidente un delito y lo desaforó, ¿sí saben lo que es desaforar? (…) Después de que se consumó el fraude llegó a la presidencia un innombrable: Felipe Calderón”, sostuvo.

Sheinbaum destacó que el presidente Obrador “cumple cada una de sus promesas”, destacó los programas sociales lanzados en su administración y cuestionó a los simpatizantes sobre si querían que continúe la “Cuarta Transformación” o que se cancelen estos programas.

“¿Quieren que regresen los presidentes corruptos? ¿O quieren que regrese el avión presidencial o el Estado Mayor presidencial? ¿O quieren que se quite la Pensión de Adulto Mayor? ¿O el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿O que ya no haya La Escuela es Nuestra? ¿O que ya no haya Sembrado Vida?”, preguntó.