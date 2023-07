Los 10 puntos clave del libro “Claudia Sheinbaum: Presidenta” de Arturo Cano

8.- Las elecciones de 2021

Al hacer un balance de los resultados electorales de 2021 en la Ciudad de México, donde la alianza Va por la CDMX ganó nueve alcaldías frente a siete que logró Morena, Sheinbaum atribuye el fenómeno a varios factores que jugaron en contra de su partido.

Uno de ellos fue la pandemia de covid-19, donde la oposición encabezó una campaña en contra del presidente López Obrador que se pagó en la Ciudad de México.

“La verdad es que la crítica contra el presidente durante la pandemia fue durísima… Entonces, sí hubo una campaña muy fuerte contra él y no nos dimos cuenta de la magnitud”, refiere Sheinbaum en la página 107.

También atribuye los costos políticos a que algunos alcaldes no hicieron bien su trabajo y aún así quisieron reelegirse y por ello se perdieron esas demarcaciones frente a la alianza opositora.

Otro factor fueron algunas palabras emitidas por el propio presidente López Obrador en sus conferencias matutinas cuando se refería a sectores de clase media, económicos y académicos.

“Creo que sobre todo el tema de los científicos pesó en ese sector, sobre todo… Yo estuve en contra de la acusación de delincuencia organizada; no sé si hubo corrupción o no, no lo sé; pero es muy distinto decir hay mal manejo de recursos a hay delincuencia organizada, creo que fue un exceso total…” dijo Sheinbaum.

Incluso dijo que como jefa de gobierno fue receptora del odio en contra del presidente López Obrador por parte de algunos sectores de la sociedad.

9.- Sheinbaum “corcholata”

La sucesión presidencial adelantada obligó a los contendientes morenistas a tomar cartas en el asunto. En el capítulo “Problemas de Origen” Sheinbaum explicó al periodista que como jefa de gobierno tiene ciertos reflectores, aunque en la competencia se vio con alguna desventaja.

“Tenemos esa vulnerabilidad. Sí, incluso frente a mis compañeros, frente a Adán Augusto y Marcelo, pues no es lo mismo ser de Relaciones Exteriores o Gobernación, que jefa de Gobierno. Ellos tienen más movilidad, pueden ir a un estado u otro y nadie los cuestiona, y en mi caso, si salgo un domingo, preguntan: “¿Qué hace la jefa de Gobierno en Tamaulipas?”, se lee en la página 99.

También recorre pasajes del primer evento público a mediados de 2021, cuando en el auditorio nacional recibió porras de “presidenta, presidenta”. Incluso, medios internacionales como El País afirmó en uno de sus artículos que el discurso pronunciado en el marco de los tres años de inicio de la transformación fue muy "presidenciable", lo que atrajo las miradas de muchos sectores.

El libro también aborda la forma en que los candidatos a la candidatura presidencial de Morena tuvieron que crear una estrategia para llegar a público nuevo y fue a través de las redes sociales. Sheinbaum admite que le cuesta trabajo crear contenido para TikTok, algo que otros aspirantes, como Marcelo Ebrard, tienen muy dominado.

10.- Temas sensibles

A lo largo del libro, el autor expone de manera general algunos temas que causaron conflicto social y político, como el caso Rébsamen, la caída de un tramo elevado de la Línea 12 del metro, donde Sheinbaum dijo que asumió la responsabilidad de una línea que tenía fallas de origen.

“A ver, la Línea 12 tenía fallas en la construcción… Yo no quise hacer de esto un tema político, porque qué sentido tenía. Digo, la responsabilidad es rehacer la Línea 12, que está costando muchísimo trabajo”, apuntó Sheinbaum en la página 101 del libro.