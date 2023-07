Entre propuestas y desencuentros, "corcholatas" cumplen un mes de recorridos

Desde el arranque de sus recorridos, Ebrard causó polémica al proponer la creación de la Secretaría de la Cuarta Transformación y perfilar para ocupar ese cargo, a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán.

Aunque no se trata de un proceso de precampañas y menos de campañas, Ebrard afirmó que recorridos sin propuestas, sería turismo. Además, justificó sus planteamientos en que no está prohibido soñar.

"Dicen que no hagamos propuestas, pero que va a haber en un recorrido por todo el país, o sea, como si fuera visita turística, si no va a haber propuestas, si no va a haber diálogo y si no respondo”, planteó.

A esa propuesta, han venido otras más como apoyar la Ley General de las Juventudes, establecer un sistema nacional de cuidados, y la presentación de su Plan Ángel, la estrategia para pacificar a México, algo que hizo el 10 de julio como parte central de esta etapa.

México va a disfrutar de la etapa más segura de su historia con este plan”. Marcelo Ebrard

En sus recorridos por el país, Ebrard Casaubon ha reportado gastar menos de un millón de pesos, aunque está por ser entregado su cuarto reporte de gastos.

Actualización gastos de recorrido nacional pic.twitter.com/qUVrEvTgdH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 14, 2023

El gasto en los eventos ha ocasionado reclamos del excanciller y su equipo. Desde los primeros días alertó que otros aspirantes estaban incumpliendo con el acuerdo de “no derroches” y que incluso en una semana pudieron haber rebasado los 5 millones de pesos que Morena les dio para recorrer el país.

En estas semanas Ebrard ha pedido a la dirigencia que fije topes de gastos de campañas a las “corcholatas” para evitar daños al propio partido. Su equipo incluso presentó una queja a la dirigencia que encabeza Mario Delgado para poner orden en el gasto de eventos multitudinarios.

Aunque su imagen y la promoción de su libro ha sido colocada en anuncios espectaculares en diversas ciudades del país, Ebrard ha negado que él o su equipo haya pagado por esa publicidad.