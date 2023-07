“¿Quieren que se acabe la revolución de las conciencias?”, responde Sheinbaum a INE

Claudia Sheinbaum criticó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que determinara que las "asambleas" y eventos realizados por las "corcholatas" presidenciales de Morena son actos proselitistas.

“El INE, la Comisión de Quejas el día de ayer dijo que nosotros que estamos recorriendo el país –que el presidente nos puso ‘las corcholatas’– que ya no íbamos a poder hacer proselitismo. Bueno, pues si somos militantes de un partido, ¿cómo no vamos a hacer proselitismo?

“¿Qué quieren que se acabe la revolución de las conciencias? Pues no, no se va a acabar la revolución de las conciencias porque somos millones que despertamos y que dijimos, tenemos que seguir concientizando al pueblo de México”, dijo la exjefa de Gobierno durante una asamblea informativa en el Teatro del Pueblo en la capital de Durango.

La morenista destacó la importancia de ‘"oncientizar" sobre la "Cuarta Transformación" a las y los jóvenes.

“Sobre todo a los jóvenes que no vivieron quizá el desafuero o no vivieron el fraude del 2006 ni las luchas sociales históricas de la segunda mitad del siglo XX.

“Ni un paso atrás ni un paso a la derecha, México continúa dignamente y orgullosamente por el camino de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

Nos encontramos en Durango, para defender a la Cuarta Transformación de la Vida Pública, y para recordar junto a su pueblo, que nuestro movimiento es la esperanza de México y seguirá haciendo historia.



Les invito a seguir la transmisión de nuestra Asamblea Informativa. #EnVivo… pic.twitter.com/WGjnokzNRv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 16, 2023

“Apoyaremos la postura de Morena”, afirma Ebrard ante restricciones del INE

Marcelo Ebrard se posicionó ante las restricciones establecidas por el INE a las "corcholatas’ de Morena al afirmar que respaldará la postura de su partido.

“Esperaremos a ser notificados por el partido, todavía no lo soy; mandaron ayer en la noche una guía y no sabemos si lo van a recurrir o no. En el momento en que lo hagan daríamos a conocer nuestra postura, apoyaríamos lo que el partido resuelva”, respondió al ser cuestionado en una conferencia donde presentó su estrategia de seguridad, el Plan Ángel, en la capital de Puebla.

A diferencia de su compañera de partido y competidora, Claudia Sheinbaum, el excanciller se reservó a señalar si está a favor o en contra de las nuevas medidas establecidas por el INE.

Entre las medidas cautelares establecidas por la Comisión de Quejas y Denuncias se determinó que las asambleas informativas de las "corcholatas" deben ser realizadas en espacios cerrados o que pertenezcan al partido, como oficinas estatales y municipales.

Así mismo, deberán estar dirigidas a militantes y simpatizantes de Morena, por lo que no se pueden realizar expresiones electorales e informar a los asistentes de esta determinación antes de cada evento.