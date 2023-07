Fernández Noroña critica de nuevo proceso de "corcholatas" en Morena

“Hay una campaña de aparato en favor de más de un aspirante y es incorrecto, son prácticas que hemos combatido toda la vida”, reclamó.

“No basta que (alguien) diga 'yo no puse'. ¡Pues es obvio que él no puso los espectaculares, ni modo que se suba a ponerlos! No, no, esos espectaculares son tuyos (…) y o pones denuncias contra los que los están poniendo o los retiras, porque si no estás simulando”, reclamó.

“No mentir no robar y no traicionar se le debe sumar no claudicar y no simular”, agregó.

Recordó que tras enviarle una primera misiva –como también lo hizo a Ricardo Monreal– Claudia Sheinbaum anunció que los bajaría. Sin embargo, el legislador acusó que Adán Augusto López le respondió: “quién sabe quién los puso.

El diputado con licencia es el primer contendiente del proceso para elegir coordinador del proceso de la "cuarta transformación" que participa en reunión con la expresión Convención Nacional Morenista, que encabeza el académico John Ackerman.

En el encuentro, Fernández Noroña recordó que el pasado 11 de junio, día en el que el Consejo Nacional aprobó los lineamientos, el dirigente Mario Delgado los había invitado a él y al senador del PVEM Manuel Velasco a discutir las reglas, pero el dirigente de Morena –apuntó– faltó a su compromiso, pues sólo fueron invitados a mirar y no se les permitió hablar, lo cual fue un "trato incorrecto".

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó, siendo una corriente con pocos miembros estuvieorn "a punto de ganar un Congreso sólo con el debate".

¡Democracia en acción! 💪🏾💬



📣 Hoy, rompemos esquemas y mostramos que hay otras formas de hacer política. 🇲🇽



En la #Convención, tuvimos el privilegio de celebrar un diálogo sin precedentes con el aspirante @fernandeznorona . 😎



Un evento innovador que marca el inicio .. 1/3 pic.twitter.com/W1eCy6nkzc — Convención Nacional Morenista (@ConvenMorena) July 16, 2023

“A mí me impresionó cuando llegaron los lineamientos propuestos por el compañero presidente ¡Aprobados por aclamación¡ Delgado había dicho que íbamos a hablar los seis aspirantes. No cumplió, no hablamos ni madre. Y luego encima, después de la aclamación, a ver pasen a firmar a los cuatro aspirantes de Morena.

“Y el güero Velasco, yo ahí abajo de pendejos. Ellos arriba ¡Unidad, unidad¡, todo mundo se levantó y yo me quedé sentado como una demostración de decir pues qué pinche trato más incorrecto”, añadió.

En cambio –relató– en el PRD hasta discutíamos dónde poner la coma en el orden del día ”y acá (en Morena) no discuten nada”.

“Urge la democratización de los partidos, de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde (PVEM), de todos, son autoritarísimos, verticalísimos. Cabronamente verticales y eso no es lo que queremos para el país y no sirve al proceso de democratización”, añadió.