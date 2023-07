Sin propaganda, sin mítines; así son las reglas a los aspirantes de la oposición

De acuerdo con el exconsejero electoral Marco Baños, quien forma parte de este Comité, en el proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México, una de las reglas más claras es que los aspirantes no pueden repartir propaganda en las tres fases del proceso.

De tal manera que si uno de los aspirantes contraviene estas disposiciones, sería amonestado.

"No son las asambleas informativas de Morena pero sí pueden hacer visitas, reuniones donde puedan buscar simpatías. Eso no está prohibido ni siquiera por el Instituto Nacional Electoral. Pero éste no es un procedimiento donde van a hacer despliegue de tierra, como Morena con mítines", explicó el exconsejero.

Los aspirantes tienen prohibido: