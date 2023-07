Frente Amplio por México crea Comité Organizador para su proceso interno

El Comité está integrado por Arturo Sánchez Gutiérrez ex consejero del INE hará 2018; Luisa Alejandra Latapí, exconsejera hasta 2008; Rodrigo Morales Manzanares y María Teresa González, ambos ex consejeros.

Estará también Manuel Herrera ex director del Registro Federal de Electores del IFE hasta 2003; Marco Antonio Baños, ex consejero hasta 2022; Patricia McCarthy ex consejera del INE en Yucatán hasta 2007.

Los dirigentes de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesus Zambrano, destacaron lo inédito del ejercicio por el cual se someterá a una metodología combinada la elección de la persona que coordinará al FAM pero que a la vez encabezará los esfuerzos políticos rumbo al 2024.

El exconsejero electoral Marco Baños informó que el Comité Organizador del Frente Amplio por México sesionará está misma tarde para ajustar temas torales del método que definieron los partidos como son transparencia, rendición de cuentas, equidad en la contienda y piso parejo para los aspirantes a encabezar este órgano.