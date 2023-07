Xóchitl Gálvez de IA responde a Sheinbaum: “Nunca me digas que no puedo”

Simpatizantes de Xóchitl Gálvez, quien recientemente anunció que buscará ser la representante del Frente Amplio por México y la virtual candidata presidencial de la alianza "Va por México" en 2024, generaron un video creado mediante inteligencia artificial (AI) para responder a la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, luego de que desestimo las aspiraciones de la política de oposición.

"Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta y tiene razón, no puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es", advierte en el video.