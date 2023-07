Germán Martínez anuncia apoyo a Xóchitl Gálvez rumbo al 2024

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Martínez Cázares delineó ese posible equipo y destapó al exministro en retiro José Ramón Cossío como posible candidato ciudadano al gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el legislador, Marko Corté se irá al Senado y Santiago Creel será el próximo presidente del partido.

Martínez expuso que no tiene “grupo ni rebaño” ni tampoco cuenta de redes sociales, pero pondrá su empeño para que Gálvez sea la primera presidenta de México.

"Yo voy a apoyar a la primera presidenta de México que se llama Xóchitl Gálvez, clarito. Y a quienes me acompañaron en mi aspiración de todo el país, a los michoacanos, a los veracruzanos, a los de Tapachula, les digo: vamos con Xóchitl Gálvez. Yo no soy de medias tintas. Xóchitl no tiene por qué abrir las puertas de Palacio, ésas las vamos a abrir todos con votos" insistió el legislador del Grupo Plural.

Este domingo, Martínez informó que ya no participaría en el proceso para ser candidato presidencial de la oposición, luego de criticar el método de elección: “Ni es ciudadano ni es partidista, está a medios chiles y a medias tintas. Y yo en mi vida nunca he andado ni con medias tintas ni con medios chiles”, señaló.

“Yo tengo experiencia en eso y desde el domingo dije con toda claridad que no iba a competir con esas reglas que hicieron quienes dicen representar a los ciudadanos, quienes dicen representar a los empresarios, quienes dicen representar a la sociedad civil", acusó.