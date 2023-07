El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) le dolió mucho,por lo que adelantó que no habrá impunidad.

“Un hecho muy lamentable es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos tenido y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos no pertenecemos a los neoliberales o neo porfiristas cuyo distintivo principal ha sido la corrupción y no queremos que esto se quede sin ser aclarado”, afirmó.

López Obrador explicó que Ignacio Ovalle, encargado de Segalmex, fue engañado por funcionarios en quienes depositó su confianza, sin embargo, hicieron malos manejos con dinero público.

“Comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios pero también estos funcionarios como era antes empiezan a colocar dinero público en bonos como casas de bolsa en donde supuestamente les este ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar”, expuso.