Comité Electoral Ciudadano para organizar primarias de la oposición se disuelve

"No es un rompimiento"

El exconsejero Arturo Sánchez aclaró que la disolución del Consejo Electoral Ciudadano no es un “rompimiento” con los partidos políticos.

“Es muy sencillo. El Frente Cívico Nacional nos invitó a las 11 personas a integrar un Consejo Electoral Ciudadano y sobre eso tuvimos nuestras reuniones y trabajamos muy bien. Sin embargo, los acuerdos a los que llegaron los partidos caminaron por una vía un poco diferente”, dijo a Expansión Política.

El exconsejero electoral explicó que en lugar de ser un Consejo exclusivamente de ciudadanos –como era el de los once que lo integraban–, se integró un grupo organizador o consejo organizador que ya no incluye a los once sino a siete ciudadanos de la sociedad civil, además de que participarán los partidos políticos.

Por eso al modificarse la integración original del Consejo Electoral Ciudadano, conforme a la invitación que se les hizo, “el Consejo se disuelve". "Algunos de ellos (sus integrantes) tienen razones muy específicas por las cuales decidieron salirse, porque al final, no es lo que se acordó con los partidos políticos, por eso firmamos esta carta”, dijo a Expansión Política.