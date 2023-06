Aspirantes aplauden método del Frente Amplio por México; algunos lo estudiarán

“Este, expuso, será un método transparente que genere la confianza ciudadana en el 24. Lo que nosotros vamos a esperar es la fecha de inscripción. Vamos a ir con el equipo jurídico para evaluar las condiciones, pero lo que se ve hoy me parece que recupera un método que permite darle certeza y transparencia a la ciudadanía de que la candidata o candidata que encabece este proyecto realmente tenga la fuerza social para poder ganar en el 2024”.

La senadora Xóchitl Gálvez precisó que esta tarde consultará con el líder nacional panista, Marko Cortés, sobre las condiciones bajo las cuales sí podría participar en este proceso interno, como es abaratar costos.

“Justo lo que yo quiero es abaratar esto. Yo lo que no quiero es que esta sea una contienda de dinero, que fuera una contienda ciudadana con tecnología, que permita que los ciudadanos participen de una manera barata”, destacó.

El exdiputado panista Jorge Luis Preciado. quien este sábado anunció su destape a la candidatura presidencial, señaló que arrancará con los recorridos por el país una vez que se sepan las reglas.

Adelantó que el miércoles viajará a Tijuana y el jueves estará en Ensenada.

“Yo voy a recorrer el país por octava vez. No como corcholata, porque yo no llevo recursos públicos. No estoy viendo a ver cómo me congracio para ver como el presidente utilice su dedito”, agregó.

Preciado dejó claro que no va a utilizar “los métodos de violar la ley como lo están haciendo ellos (las ‘corcholatas’ de Morena), con actos anticipados de campaña".

El diputado Santiago Creel Miranda se dijo muy contento y entusiasmado de poder encabezar el proyecto.

“Quiero encabezar este proyecto colectivo, ciudadano, de partido, para cambiarle el rumbo al país”, anotó.

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano comentó que el Frente Amplio por México informará al Instituto Nacional Electoral (INE) de los recursos que se utilicen durante la contienda interna.

“Vamos a estar rindiendo informes cotidianos al INE”, expresó, al dejar claro que se dará cuenta de todos los recursos legales que serán utilizados.