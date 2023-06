Clemente Castañeda: "MC no espera al perdedor de Morena"

Movimiento Ciudadano tiene cerrada la puerta a un aspirante perdedor de la contienda interna de Morena. El coordinador de los senadores de ese partido, Clemente Castañeda, afirma que su partido tiene hombres y mujeres con la trayectoria para encabezar la postulación presidencial del 2024.

“Movimiento Ciudadano no anda buscando candidatos o candidatas que vengan de otros procesos internos, vamos a hacer nuestro propio esfuerzo, con hombres y mujeres que creen en el proyecto y no que hayan abandonado algunos otros”, sostiene el legislador, quien no descarta, incluso, que quien encabece el esfuerzo sea un liderazgo de la sociedad.