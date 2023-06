Rumbo al 2024, Ricardo Monreal asegura que no tiene "Plan B"

El senador Ricardo Monreal no tiene “Plan B” para el 2024. El coordinador de los senadores de Morena aseguró que si no es la candidatura a la Presidencia de la República, no tiene como proyecto aceptar la postulación a otro cargo de elección popular o estar en otro partido.

“Todo escenario que se esté comentando, no es exacto, lo único que les puedo garantizar es que voy a contender por la Presidencia de la República, ni estoy pensando en ser candidato de otra cosas, ni menos regresarme a mi tierra que ya tuve la responsabilidad más alta, que me siento muy contento y muy satisfecho…No tengo plan b”, aseguró el legislador.