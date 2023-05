Elecciones2023: Morena pide no hablar sobre corrupción en segundo debate

La representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Sandra Méndez acusó que el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez, pidió dejar fuera del debate el tema de corrupción para ocultar entre otros, temas como el llamado “diezmo” de Texcoco cuando la ahora candidata era alcaldesa.

“Morena quiere que la moderadora (Ginarely Valencia) no le haga ninguna pregunta incómoda (a Delfina Gómez). Que no le pregunte nada de corrupción, que no comenten que potros hombres opinan por ella o cuando le hacen preguntas salen los otros caballeros a hablar por ella”, dijo consultada sobre el tema a Expansión.