Completar su plantilla clave, primer reto del INE de cara a los comicios de 2024

Y es que el pasado 3 de marzo, los integrantes de la referida Junta General, presentaron al otrora consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, su renuncia con carácter irrevocable, con efectos al pasado 3 de abril, para dejar en completa libertad a la nueva titular del INE, de proponer a quienes habrán de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución.

Sin embargo, dos de los titulares del área, esto es, la de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Jacqueline Vargas Arellanes, y la directora ejecutiva de Administración (DEA), Ana Laura Martínez de Lara, decidieron quedarse en el organismo.

El representante del partido Morena ante el Consejo General, Eurípides Flores Pacheco, cuestionó el que ambas funcionarias hayan reculado y, por ende, optado en permanecer en su cargo.

“Yo creo que en lo particular una institución tan importante y un trabajo tan fundamental como el de fiscalización, no puede estar al contentillo de que 'bueno, hoy sí y mañana no'; además, con una decisión tan trascendental como es presentar tu renuncia firmada ante el Consejo General del INE y luego, pues siempre no. En situación similar está la Dirección Ejecutiva de Administración”, argumentó.

Resaltan amplia experiencia en personal

Para el representante de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón, el hecho de que Vargas Arellanes y Martínez de Lara, decidieran quedarse es una buena noticia, dado que ambas funcionarias cuentan con una amplia experiencia en materia electoral.

“Por lo menos, nos congratulamos de que no hayan continuado con la presentación de esa renuncia, porque en esa renuncia no se van tan solo las personas, se va la experiencia acumulada en cada uno de ellos y que también el INE ha invertido en esas personas, en su preparación constante y actualización permanente, lo cual no podemos dejar de aprovechar”, expresó.

De tal suerte, dijo, “yo me congratulo de que no hayan hecho efectiva su renuncia. Además, hay que decirlo, fue legal lo que hicieron, si hay algo ilegal que lo denuncien, que presenten en la ventanilla indicada su querella, haberla presentado y haber decidido lo contrario, no hay ninguna ilegalidad porque sé… la retiraron a tiempo”.