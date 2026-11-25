En el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas se crea un esquema opcional de prima acotada, en el que la aseguradora debe ofrecer la renovación y el incremento neto de esa prima no deberá superar la inflación general previa más cinco puntos porcentuales.
La reforma también pone topes a lo que la aseguradora puede cargar dentro de la prima del seguro para los adultos mayores, como el costo de adquisición -que son los gastos por vender, suscribir y emitir el contrato- no deberá ser superior a 15% de la prima en caso de las personas mayores de 60 años y menor de 70 años; ni mayor a 10% para asegurados de 70 a 80 años; ni mayor de 5% para asegurados 80 años y más.
La regulación de los seguros de gastos médicos mayores viene desde hace al menos medio año, pues legisladores de diferentes bancadas han hecho propuestas sobre el tema, pero hasta ahora no se han puesto de acuerdo para modificar la ley en el tema.
Otro cambio que impulsa la reforma de Monreal es obligar a aseguradoras a reconocer la antigüedad de un seguro cuando viene de otra institución, respetar los periodos de espera ya cumplidos y continuidad de beneficios entre productos equivales o análogos.
Y señala que se debe permitir a las personas aseguradas de 60 años o más modificar deducibles, coaseguros y otras condiciones sin perder el derecho a renovación ni la antigüedad.
Regulación hospitalaria
En materia de regulación hospitalaria, propone que los hospitales, clínicas y demás establecimientos privados de atención médica publiquen y mantengan actualizado un catálogo de prestaciones, insumos, paquetes y servicios con sus precios vigentes, bases de cálculo y cargos accesorios.
Además, que estos deberán entregar a diario, al paciente o familiar, un corte desglosado del estado de cuenta durante el internamiento del paciente, que también deberá remitirse a la aseguradora cuando exista seguro, pago directo, convenio o consentimiento del paciente.