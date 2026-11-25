El morenista sostuvo que su iniciativa es un “plan profundo” de defensa a las personas que tienen seguros de gastos médicos mayores, pues dijo que en últimos años han sufrido el aumento “ desproporcionado e injusto” de las tarifas por el aseguramiento.

“Estamos intentado evitar que el seguro de gastos médicos mayores pueda volverse difícil de pagar. Que la prima, que es el precio del seguro, tenga un costo normal, porque en los últimos dos años ha subido hasta más de 100% el aseguramiento”, señaló el morenista.

Comentó que en últimas fechas las personas han tenido que dejar de pagar sus seguros, porque ya no pueden hacerlo y lo más grave, dijo, son las personas mayores de 60 años, quienes deben dejar de pagarlos, cuando ya lo hicieron por años.

El diputado mencionó que espera que la propuesta se discuta la próxima semana en comisiones de San Lázaro, por lo que ya busca a los coordinadores de todas las bancadas para que la respalden.

Topes para mayores de 60 años

La iniciativa argumenta que 10% de los mexicanos tiene seguro de gastos médicos mayores, y quienes de ellos tienen 60 o más, las aseguradoras les suben la prima (que es la cuota que se paga a la aseguradora para mantener el seguro vigente) más de 100% al año, aunque no la hayan usado.

Por ello, Morena plantea una reforma para ponerle tope a las primas de los seguros de las personas de 60 años y más, también obliga a las aseguradoras a reconocer la antigüedad de un seguro cuando viene de otra institución y exige a los hospitales a transparentas los precios.