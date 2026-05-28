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Congreso

Propuesta para reelegir magistrados provoca división en la coalición de la 4T

La propuesta fue del diputado Sergio Gutiérrez Luna, a quien se le ha visto reunido con la magistrada Mónica Soto Fregoso.
jue 28 mayo 2026 02:21 PM
Tribunal Electoral
El Tribunal cambió su presidencia tras la elección judicial. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Permitir que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse causó división entre Morena y el PT en la Cámara de Diputados. Esta decisión favorece a los juzgadores que han respaldado con sus resoluciones al oficialismo.

La propuesta, presentada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, establece que los magistrados electorales en funciones, puedan ser elegibles para una nuevo periodo en la elección federal de 2028, lo permite que Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón logren estar hasta 18 años en el cargo.

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Lo anterior porque tomaron protesta en 2016, pero de participar y ganar las elecciones en 2028, terminarían sus funciones hasta 2034.

El planteamiento, que es parte de la reforma sobre la elección judicial, fue rechazado por algunos morenistas y petistas, como Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo que con ello se avala la reelección de los magistrados, por lo que pidió que por "decoro" y "decencia" se rechazara.

"Lo que están proponiendo que los que duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro (año), porque vamos a elegir hasta 2028 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años. Casi la mitad de lo que duro Porfirio Díaz en México", mencionó el legislador.

Las petistas Aracely Cruz, Margarita García y Lilia Aguilar cuestionaron los “acuerdos” que tuvo Gutiérrez Luna para impulsar esta propuesta, pues es conocido que el diputado morenista tuvo acercamientos en privado con la magistrada Mónica Soto en 2023.

Ante estas críticas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que esta reserva es para otorgar el mismo trato que se les dio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre buscar otro periodo a través de la elección.

La votación final fue de 322 a favor, 132 en contra, entre ellos una petista, y 22 en abstenciones de morenistas.

Morenistas que se abstuvieron

  1. Roberto Domínguez Rodríguez
  2. María Teresa Ealy Díaz
  3. Leticia Farfán Vázquez
  4. José Fernández Samaniego
  5. Edén Garcés Medina
  6. Claudia García Hernández
  7. Alfonso Ramírez Cuéllar
  8. Karina Pérez Popoca
  9. Magda Erika Salgado Ponce
  10. Olga Sánchez Cordero
  11. Arturo Hernández Tapia
  12. Elena Segura Trejo
  13. Nadia Sepúlveda García
  14. Roselia Suarez Montes de Oca
  15. Gabriela Valdepeñas González
  16. Sergio Mayer Bretón
  17. Karen Calcaneo Constantino
  18. Beatriz Carranza Gómez
  19. Olegaria Carrazco Macías
  20. Fernando Mendoza Arce
  21. Marcela Michel López
  22. Alejandro Carvajal Hidalgo

Petistas en contra

  1. Aracely Cruz Jiménez
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Beneficia a magistrados cercanos a Morena

Los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón han sido señalados de ser cercanos a Morena, ya que han emitido resoluciones a favor del partido oficialista.

Mónica Soto Fregoso fue vinculada con Morena, ya que en diciembre de 2023 circuló una foto en la que se le ve reunida con el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Esto ocurrió durante los días antes en que los magistrados presionaron al entonces presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, para que renunciará a su cargo, y Soto Fregoso asumiera el cargo.

Además, la magistrada ha respaldado diversas resoluciones que benefician a Morena. Entre ella fue en 2024 cuando votó a favor del proyecto que validó el reparto de plurinominales que otorgó el INE y con lo que le dio a Morena y aliados la llamada “supermayoría”. Con lo que la 4T no necesita negociar con la oposición para que pasen las reformas constitucionales.

Esta resolución la respaldaron Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez, quienes también serán favorecidos con la reforma de Morena, por lo que podrán estar en el cargo 18 años.

Otra resolución de Soto Fregoso a favor de Morena fue cuando se permitió que el partido oficialista utilizará casi 145 millones de pesos de sus remanente del ejercicio de 2020 para para deudas del partido de 2021, cuando ese dinero debía ser devuelto a la Tesorería de la Federación. Esta propuesta también fue respaldada por Felipe de la Mata Pizaña.

También en 2023, Soto Fregoso presentó un proyecto de sentencia que buscaba defender a Morena sobre el uso de la frase “Ya sabes quién” con la que se aludía a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del Estado de México. Sin embargo, este proyecto fue rechazado.

Felipe Fuentes Barrera también ha beneficiado a Morena con sus resoluciones y no solo fue al aprobar la “supermayoría” a la 4T en la Cámara de Diputados, también propuso el proyecto para avalar que las llamadas “corcholatas” de Morena, que buscaban la presidencia del país, siguieran haciendo giras.

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Morena TEPJF

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