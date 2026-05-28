Propuesta para reelegir magistrados provoca división en la coalición de la 4T

Beneficia a magistrados cercanos a Morena
Los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón han sido señalados de ser cercanos a Morena, ya que han emitido resoluciones a favor del partido oficialista.
Mónica Soto Fregoso fue vinculada con Morena, ya que en diciembre de 2023 circuló una foto en la que se le ve reunida con el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Esto ocurrió durante los días antes en que los magistrados presionaron al entonces presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, para que renunciará a su cargo, y Soto Fregoso asumiera el cargo.
Además, la magistrada ha respaldado diversas resoluciones que benefician a Morena. Entre ella fue en 2024 cuando votó a favor del proyecto que validó el reparto de plurinominales que otorgó el INE y con lo que le dio a Morena y aliados la llamada “supermayoría”. Con lo que la 4T no necesita negociar con la oposición para que pasen las reformas constitucionales.
Esta resolución la respaldaron Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez, quienes también serán favorecidos con la reforma de Morena, por lo que podrán estar en el cargo 18 años.
Otra resolución de Soto Fregoso a favor de Morena fue cuando se permitió que el partido oficialista utilizará casi 145 millones de pesos de sus remanente del ejercicio de 2020 para para deudas del partido de 2021, cuando ese dinero debía ser devuelto a la Tesorería de la Federación. Esta propuesta también fue respaldada por Felipe de la Mata Pizaña.
También en 2023, Soto Fregoso presentó un proyecto de sentencia que buscaba defender a Morena sobre el uso de la frase “Ya sabes quién” con la que se aludía a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del Estado de México. Sin embargo, este proyecto fue rechazado.
Felipe Fuentes Barrera también ha beneficiado a Morena con sus resoluciones y no solo fue al aprobar la “supermayoría” a la 4T en la Cámara de Diputados, también propuso el proyecto para avalar que las llamadas “corcholatas” de Morena, que buscaban la presidencia del país, siguieran haciendo giras.