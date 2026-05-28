Propuesta para reelegir magistrados provoca división en la coalición de la 4T

Lo anterior porque tomaron protesta en 2016, pero de participar y ganar las elecciones en 2028, terminarían sus funciones hasta 2034.

El planteamiento, que es parte de la reforma sobre la elección judicial, fue rechazado por algunos morenistas y petistas, como Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo que con ello se avala la reelección de los magistrados, por lo que pidió que por "decoro" y "decencia" se rechazara.

"Lo que están proponiendo que los que duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro (año), porque vamos a elegir hasta 2028 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años. Casi la mitad de lo que duro Porfirio Díaz en México", mencionó el legislador.

Las petistas Aracely Cruz, Margarita García y Lilia Aguilar cuestionaron los “acuerdos” que tuvo Gutiérrez Luna para impulsar esta propuesta, pues es conocido que el diputado morenista tuvo acercamientos en privado con la magistrada Mónica Soto en 2023.

Ante estas críticas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que esta reserva es para otorgar el mismo trato que se les dio a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre buscar otro periodo a través de la elección.

La votación final fue de 322 a favor, 132 en contra, entre ellos una petista, y 22 en abstenciones de morenistas.

Morenistas que se abstuvieron

Roberto Domínguez Rodríguez María Teresa Ealy Díaz Leticia Farfán Vázquez José Fernández Samaniego Edén Garcés Medina Claudia García Hernández Alfonso Ramírez Cuéllar Karina Pérez Popoca Magda Erika Salgado Ponce Olga Sánchez Cordero Arturo Hernández Tapia Elena Segura Trejo Nadia Sepúlveda García Roselia Suarez Montes de Oca Gabriela Valdepeñas González Sergio Mayer Bretón Karen Calcaneo Constantino Beatriz Carranza Gómez Olegaria Carrazco Macías Fernando Mendoza Arce Marcela Michel López Alejandro Carvajal Hidalgo

Petistas en contra