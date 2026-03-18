Kenia López: Congreso no debe permitir eliminación de paridad en ayuntamientos

La propuesta de reforma electoral -conocida como Plan B-, remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso reducir el número de regidurías en cada uno de los ayuntamientos del país.

Sin embargo, en el artículo 115, que hoy indica que en la integración de cada ayuntamiento se establecerá “el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad”, se eliminó el cumplimiento de esa obligación.

“Supongo que es un lamentable error de algún duende, espero, no malintencionado, sino con falta de capacidad técnica y capacidad jurídica, que hizo algo así, porque evidentemente no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar, o se quiera cortar de esta manera”, dijo López Rabadán.

“Si la propuesta es eliminar ese principio de paridad del artículo 115, pues tendría que pasar un proceso, digamos, constitucional” de aprobación por ambas cámaras y por la mitad más uno de los congresos locales, explicó.

Recordó que en 2018 y 2019 se recibieron múltiples iniciativas provenientes de todas las bancadas “y logramos que ese principio de paridad quedara en la Constitución, en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes''.

“Que ahora se elimine, pues me parece preocupantísimo. Yo espero que haya sido un error lastimoso, incluso involuntario, de un documento lamentablemente mal hecho, pero que no sea una posición ni pública, ni política, ni mucho menos de género”, sentenció.

Recibimos de la @SEGOB_mx un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B.



Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema.



La igualdad… pic.twitter.com/uaeI7KJ4gV — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 18, 2026

La presidenta de la mesa directiva del senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que la consejera jurídica de la presidencia, Esthella Damián, le hizo ver que la iniciativa fue remitida a esa cámara con algunos errores.

Garantizó que estos serán corregidos en el proceso legislativo de la reforma.