Comisión de Ética de Diputados sigue sin condiciones para operar

Todas las comisiones y comités de la Cámara de Diputados cuentan con oficinas, personal secretarial, técnico (abogados) y recursos de poco menos de 200 mil pesos anuales por concepto de fondo revolvente fijo; sin embargo, el Comité aún carece de todo eso, por lo que formalmente aún no arranca sus trabajos.

El diputado morenista Humberto Pérez Bernabe expuso que aun cuando esos trámites administrativos aún están en proceso, el Comité que preside comenzará a trabajar en dos casos por ahora pendientes.

Ese Comité se instaló en noviembre pasado, un año después de iniciada la 66 Legislatura, en medio de la coyuntura de ausentismo de los legisladores y el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, mismo que aceleró la constitución del grupo de ética, pues “sesionó” en una comisión desde un partido de pádel.

En entrevista, Pérez Bernabe aclaró que no se prevé que el Comité resuelva algún caso contra el legislador y exgobernador de Morelos, pues no se formalizó ninguna queja contra el diputado.

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diputada petista Martha Aracely Cruz denunció acoso y violencia contra las mujeres de parte del diputado, quien le envió un “beso” al aire presuntamente para acallar sus críticas, sin embargo no procedió a la querella al menos en la Cámara.

Independientemente de ese caso, lo que es frecuente en general, dijo Pérez Bernabe, es que se hagan señalamientos públicos que no se concretan en quejas. “Lo que pasa que luego es que (se da) el calor del momento, yo siempre lo he dicho. Y ya después viene la calma, la tranquilidad y es justo ahí donde hay otras situaciones”.

“Por eso la cordura, la calma es la que debe de permanecer, yo siempre planteo eso, pero estoy atento a lo que nos llegue”, expuso el presidente del Comité.

Indicó que aunque también se pueden revisar casos como los que proliferaron hace unos meses, de viajes y ostentación de un modo de vida lujoso, pues eso está dentro de los márgenes de actuación del Comité, tampoco han llegado ese tipo de casos.

En el primer semestre de 2025 se detectaron viajes internacionales de diversos diputados, sobre todo de Morena , entre ellos el mismo coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal Ávila, en España; Enrique Vázquez Navarro en Ibiza, en el mismo país, o la diputada Sandra Anaya Villegas, quien viajó a China, entre otros.

El Comité revisará casos, dijo, no únicamente sobre su conducción dentro del pleno o de la Cámara de Diputados, “sino el comportamiento de los diputados. Y en ese sentido si hay alguna queja de cualquier ciudadano, tiene que cubrir los requisitos para presentarla, no es únicamente señalar, sino dar elementos donde sustentan su acusación”.

Pero hasta el momento no ha habido ese tipo de quejas, lo que, sumado a la falta de condiciones materiales para operar han causado que el Comité aún no haya concluido alguno de los casos en su agenda.

PT acusa a su diputado

Aunque el legislador no dio cuenta sobre la denuncia, diversas fuentes confirmaron que la queja que se tiene pendiente por resolver en el Comité es la del diputado Wblester Santiago Pineda, quien también enfrenta una queja ante la Comisión de Honor y Justicia de la dirigencia petista.

La madrugada del pasado 28 de noviembre, el legislador protagonizó un zafarrancho en las instalaciones de la plaza comercial Town Square, en el municipio de Metepec, estado de México, junto con Ariel Juárez Rodríguez, ahora extitular de la Dirección General de la Junta Local de Caminos del estado.

Ambos habrían actuado en presunto estado de ebriedad por lo que agredieron físicamente a personal de seguridad privada y causaron destrozos en el inmueble. Los videos de la actuación del petista, Juárez y otro acompañante se viralizaron a fines de noviembre pasado, por lo que el PT encabezó la queja ante el órgano de la Cámara de Diputados.